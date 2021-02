Actualidade

As práticas tradicionais nefastas, como a mutilação genital feminina (MGF), devem integrar os currículos da formação inicial dos profissionais que poderão vir a ser chamados a intervir sobre o fenómeno, defende a responsável pela pasta da Igualdade.

Em entrevista à Lusa, via zoom, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade reconheceu que há "trabalho a fazer ao nível do ensino superior" e que "colocar esta matéria nos currículos dos profissionais logo a montante seria o ideal".

A propósito do Dia da Tolerância Zero à MGF, que se assinala no sábado, Rosa Monteiro propõe que este tema seja integrado na formação inicial de profissões de vários setores.