A operadora do jogo Wynn Macau registou prejuízos operacionais de 740 milhões de dólares (617 milhões de euros) em 2020, devido ao impacto causado pela pandemia, de acordo com dados divulgados pela empresa.

A Wynn, que opera dois casinos na capital do jogo mundial e cuja maioria do capital é norte-americano, registara em 2019 lucros operacionais de 805,5 milhões de dólares (671 milhões de euros). Contudo, o impacto da pandemia e as medidas para travar a covid-19 na capital mundial do jogo fizeram com que os casinos registassem perdas históricas.

Já as perdas de EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) em 2020 atingiram os 236,8 milhões de dólares (197 milhões de euros), comparativamente aos 1,37 mil milhões de dólares (1,14 mil milhões de euros) positivos registados em 2019.