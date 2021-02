Actualidade

O Estado "devia" ajudar os atletas de alta competição a estar "totalmente focados" na carreira e em representar bem o país, ao "garantir-lhes um futuro", defende o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix.

"Em Itália e Espanha há abertura por parte do Estado para que a maior parte dos atletas em projetos olímpicos sejam incluídos em forças militares, como a polícia e exército (...), com um conforto através do vencimento. Quando acabam a carreira desportiva, têm outra à espera, seja militar ou na polícia", exemplificou.

O dirigente considera que o Estado pode "salvaguardar" o pós-carreira destes atletas que "dão tudo pelo desporto e pelo seu país", recordando que muitos não têm "tempo para conciliar a carreira académica e desportiva".