Actualidade

A ministra do Comércio, Indústria e Energia da Coreia do Sul, Yoo Myung-hee, retirou hoje a sua candidatura para dirigir a Organização Mundial do Comércio (OMC), abrindo caminho para que a economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala assuma o cargo.

"Tendo em conta vários fatores, incluindo a necessidade de revitalizar a missão da OMC, Yoo decidiu retirar a sua candidatura", explicou um comunicado divulgado pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia.

A OMC já tinha dito em outubro que Ngozi Okonjo-Iweala, uma ex-ministra das Finanças nigeriana e também ministra dos Negócios Estrangeiros, tinha ganho mais apoio para a sua candidatura à liderança do organismo de 164 membros.