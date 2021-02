Actualidade

A sonda chinesa Tianwen 1, com destino a Marte, vai iniciar na próxima semana manobras de desaceleração, para se deixar agarrar pela gravidade do planeta vermelho, avançou hoje a Administração Nacional do Espaço da China.

Em comunicado, a ANEC indicou que a sonda "está estável e deve desacelerar por volta de 10 de fevereiro, entrar em órbita e pousar na planície Utopia, no hemisfério norte de Marte, em maio".

"O local de pouso fica na encruzilhada de vários oceanos antigos", explicou. "Os cientistas acreditam que este local tem grande valor científico e é provável que alcance resultados inesperados", descreveu.