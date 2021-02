Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que uma coisa é a agitação do debate político e outra é a realidade, elogiando o trabalho conjunto do Serviço Nacional de Saúde e setores privado e social no combate à covid-19.

Esta posição foi transmitida por António Costa no final de uma visita ao novo Hospital da CUF Tejo, em Alcântara, durante a qual assistiu ao processo de vacinação de profissionais de saúde do setor privado e em que esteve acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido.

"Quero aqui deixar uma palavra de agradecimento, porque uma coisa é a agitação do debate político e outra coisa é a realidade. Desde março temos estado em contacto, temos trabalhado juntos, e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os hospitais privados e do setor social, ou das Forças Armadas, têm estado mobilizados sempre que necessário para responder a esta situação de pandemia", sustentou o líder do executivo.