Covid-19

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, felicitou hoje a Rússia pelo sucesso da vacina Sputnik V contra a covid-19 e disse esperar que a Agência Europeia do Medicamento aprove a sua utilização na União Europeia.

Numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, e depois de Sergei Lavrov ter respondido a uma questão sobre a vacina desenvolvida pela Rússia lembrando o ceticismo com que a mesma foi recebida no ocidente, Borrell pediu a palavra "simplesmente para felicitar a Rússia por este sucesso".

"É uma boa noticia para toda a humanidade, pois significa que teremos mais ferramentas para combater a pandemia. Agora espero que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) possa certificar a eficiência da vacina, de modo a que esta também possa ser usada na UE. Será uma boa noticia, pois, como sabem, estamos confrontados com uma escassez de vacinas e problemas de fornecimento", declarou o Alto Representante da UE para a Política Externa.