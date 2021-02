Covid-19

O epidemiologista sul-africano Salim Abdool Karim, especialista em doenças infecciosas, considerou ser inapropriado referir-se à variante 501Y.V2 do novo coronavírus como uma "variante sul-africana", sendo sim "uma detetada pela primeira vez" no país.

Abdool Karim, que é diretor do Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul (SAMRC, na sigla em inglês), e lidera o comité consultivo ministerial (MAC, na sigla em inglês) do Governo sul-africano para a covid-19, explicou que a variante 501Y.V2 do SARS-CoV-2 "não é uma variante sul-africana, mas uma estirpe que surgiu no país".

Assim, "referir-se à 501Y.V2 como a variante sul-africana é inapropriado", disse o investigador, citado pelo portal sul-africano TimesLive.