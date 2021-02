Navalny

O chefe da diplomacia europeia afirmou hoje, numa conferência de imprensa em Moscovo com o seu homólogo russo, que reiterou o apelo da UE à libertação do opositor russo Alexei Navalny e a uma investigação imparcial ao seu envenenamento.

"A minha visita coincide com a detenção e condenação de Alexei Navalny e a detenção de milhares de manifestantes. Como podem calcular, transmiti ao ministro [Sergei] Lavrov a nossa profunda preocupação e reiterei o nosso apelo à sua libertação e lançamento de uma investigação imparcial ao seu envenenamento", declarou Josep Borrell.

O Alto Representante da UE para a Política Externa acrescentou que, ainda que "respeitando integralmente a soberania da Rússia, a União Europeia considera que as questões relacionadas com Estado de direito, direitos humanos, sociedade civil e liberdade politica são centrais para o futuro comum, tanto da UE com da Rússia".