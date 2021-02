Actualidade

A 'startup' portuguesa Stex, cuja faturação rondou os 500 mil euros em 2020, quer lançar em dois anos a primeira biorrefinaria da Península Ibérica e aumentar o volume de negócios para seis milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

"A previsão de faturação da Stex para 2020 é de meio milhão de euros, fruto de desenvolvimentos com empresas portuguesas, mas, com o arranque da primeira biorrefinaria e a venda do biocombustível avançado, o volume de negócios poderá ascender a seis milhões de euros", refere a empresa em comunicado.

Com capitais 100% portugueses, a Stex foi constituída em 2019 após quatro anos a desenvolver a tecnologia no Brasil, tendo instalado no 'campus' do Lumiar do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG), em Lisboa, a unidade piloto que os seus fundadores mantinham do outro lado do Atlântico.