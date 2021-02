Covid-19

A Convenção Nacional da Saúde defendeu hoje que têm de ser mais bem identificados e ordenados os grupos prioritários para a vacinação contra a covid-19, bem como o que fazer com as sobras das vacinas.

"Os critérios desta definição têm de estar cientificamente justificados, têm de ser objetivos e tornados públicos", exigiu a organização, que reúne cerca de 150 entidades dos setores público, privado e social na área da saúde.

Num comunicado em que reagiu à demissão do anterior coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, classificando-a de "inesperada", a Convenção manifestou disponibilidade para colaborar com o atual dirigente, Henrique Gouveia e Melo, solicitando uma reunião de trabalho, por via digital.