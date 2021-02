Actualidade

O último álbum do fadista Carlos do Carmo, que morreu no dia 01 de janeiro, "E Ainda...", é editado em 16 de abril, nos formatos digital, CD e vinil, anunciou hoje a editora Universal Music Portugal.

O fadista, que morreu aos 81 anos, "como principal herança", deixou "um disco de inéditos, todo preparado por ele, com a exigência e dedicação que se lhe conheceu durante quase 60 anos de carreira", refere a editora num comunicado hoje divulgado.

Embora se trate de uma edição póstuma, sublinha, "'E Ainda...' foi todo ele concebido e criado em vida".