Covid-19

O instituto de virologia alemão Robert Koch (RKI) avisou hoje que as mutações tornaram o novo coronavírus mais perigoso e o Governo da Alemanha destacou a importância de evitar uma situação grave como a de Portugal.

"A situação está longe de estar sob controle", explicou o presidente do RKI, Lothar Wieler, referindo-se às três variantes que considera preocupantes - as que foram inicialmente detetadas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil - avisando que "de uma forma geral, o Sars-Cov-2 tornou-se mais perigoso".

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, mostrou-se sensível aos alertas dos especialistas e disse ser essencial "não permitir a difusão dinâmica" das novas variantes.