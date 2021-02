Actualidade

O líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) anunciou hoje a sua saída da liderança da segunda maior força da oposição angolana, a pedido de quatro dos seis partidos que integram a coligação.

André Mendes de Carvalho "Miau", que substituiu no cargo Abel Chivukuvuku, em 2018, disse que deixa a coligação com sentimento de dever cumprido, rejeitando os argumentos apresentados na carta, que não foi subscrita pelos presidentes do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, e do Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Alexandre Sebastião André.

A carta é assinada pelos Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA), Partido Pacífico Angolano (PPA) e Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA).