Actualidade

O futebolista internacional português Rafa Silva falha hoje a receção do Benfica ao Vitória de Guimarães, da 17.ª jornada a I Liga, com o extremo a apresentar um traumatismo no joelho esquerdo, informou o clube lisboeta.

Rafa está de fora da lista de 21 convocados e consta no boletim clínico das 'águias', depois de na segunda-feira se ter lesionado durante a primeira parte do dérbi em que o Benfica perdeu com o líder Sporting, em Alvalade, por 1-0, embora se tenha mantido em campo até final.

Fora das opções está também o defesa Jardel, que entrou no dérbi a titular, numa linha recuada com três centrais, em conjunto com Vertonghen e Otamendi, mas saiu lesionado logo aos 11 minutos, com uma rotura muscular na coxa direita.