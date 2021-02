Covid-19

O Senado dos EUA aprovou hoje uma moção orçamental que abre caminho ao bilionário plano de ajuda económica contra a pandemia de covid-19, na primeira grande medida legislativa do Presidente Joe Biden.

No final de uma maratona de debates no Capitólio, a votação terminou com 51 votos a favor e 50 contra, dividindo os campos republicano e democrata e obrigando ao voto decisivo de desempate da vice-Presidente democrata, Kamala Harris, ao abrigo da Constituição.

Dezenas de emendas foram propostas, algumas com o apoio de senadores de ambos os partidos, como a que proíbe a concessão de ajuda direta, no valor de 1.400 dólares (cerca de 1.170 euros), a pessoas com famílias de rendimentos elevados.