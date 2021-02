Actualidade

O primeiro-ministro do Nepal, que enfrenta uma grave crise política, juntou hoje dezenas de milhares de apoiantes numa marcha na capital do país, um dia após uma greve geral da oposição.

Dezenas de milhares de pessoas empunhando bandeiras do Partido Comunista, no poder, juntaram-se hoje no centro de Katmandu entoando cânticos de apoio ao primeiro-ministro, Khadga Prasad Oli.

"Nós amamos K.P. Oli. OLi é o nosso herói. Oli para primeiro-ministro durante os próximos dez anos", cantaram os manifestantes no centro da cidade.