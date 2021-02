Actualidade

A distrital de Lisboa do CDS-PP requereu ao Conselho Nacional de Jurisdição do partido parecer sobre o método de votação da moção de confiança à atual Comissão Política, defendendo que deve decorrer por voto secreto.

No requerimento, ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, a comissão política distrital de Lisboa do CDS-PP pede "a emissão de parecer, de caráter genérico, permanente e vinculativo, sobre a seguinte questão: nos termos legais e estatutários em vigor, bem como dos princípios gerais de direito, a votação de moções de confiança à Comissão Política Nacional eleita em congresso por votação secreta, deve decorrer por escrutínio secreto (exercido digitalmente através das soluções técnicas disponíveis no mercado) vedando-se o recurso à votação nominal?".

Em causa está a votação, no Conselho Nacional de sábado, da moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos.