Líbia

Abdul Hamid Mohamed Dbeibah foi hoje eleito primeiro-ministro do Governo de transição na Líbia pelos participantes no diálogo político inter-líbio que decorre na Suíça sob os auspícios da ONU, devendo assegurar o executivo até às eleições de dezembro.

Segundo a emissária interina das Nações Unidas para a Líbia, Stephanie Williams, que falava após a contagem dos votos transmitida em direto pela ONU, a lista vencedora obteve 39 dos 73 votos em disputa.

Mohammad Younes Menfi, integrado na lista do novo primeiro-ministro e um diplomata que conta com a sua base de apoio no leste da Líbia, foi eleito presidente do Conselho Presidencial.