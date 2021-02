Actualidade

A ex-ministra da educação Isabel Alçada considerou, em entrevista à Lusa, que o Governo deve intervir no sentido de ser garantida internet de qualidade em todas as zonas do país para que o ensino 'online' possa funcionar em pleno.

"O Governo também devia ter uma intervenção nesse domínio", disse Isabel Alçada quando questionada sobre o desempenho das empresas que fornecem a ligação de internet e as insuficiências verificadas no interior do país, uma falha apontada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) durante a apresentação de um relatório na Assembleia da República, em janeiro.

"Devia haver um esforço para colmatar a falta de acesso à internet com velocidade adequada para se poder comunicar e ter acesso a recursos 'online' que podem ser muito importantes para desenvolvimento do trabalho escolar. Muitas vezes, há zonas em que não se consegue ver um vídeo", defendeu.