Actualidade

A interrupção das aulas presenciais é tanto mais problemática quanto mais nova for a criança, disse a ex-ministra da Educação Isabel Alçada, em entrevista à agência Lusa.

"No pré-escolar as crianças estão numa etapa crucial do desenvolvimento. Hoje temos plena consciência de que muitíssimo se joga pelo facto de as crianças estarem ou não estarem no pré-escolar e de terem estímulos para o desenvolvimento nessa fase", afirmou.

As competências cognitivas que as crianças adquirem no pré-escolar e no 1.º Ciclo são "muito importantes", referiu Isabel Alçada, lembrando que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita é "absolutamente estruturante de todo o percurso escolar" e requer uma atenção personalizada por parte do professor.