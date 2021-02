Actualidade

O encenador polaco Krzysztof Warlikowski foi distinguido com o Leão de Ouro de carreira na área do teatro, e o Leão de Prata foi atribuído a Kae Tempest pela obra poética e de performance, anunciou hoje a Bienal de Veneza.

Os prémios para o teatro deste ano, recomendados pelos diretores do departamento de teatro da Bienal de Veneza, Gianni Forte e Stefano Ricci, aprovados pelo conselho de administração do certame, serão enttegues numa cerimónia durante o 49.º Festival Internacional de Teatro, previsto para os dias 02 a 11 de julho, em Itália.

A bienal escolheu o encenador Krzysztof Warlikowski, por ser uma "figura emblemática do teatro pós-comunismo, que deixou a sua marca no teatro internacional com visões memoráveis", enquanto Kae Tempest, com uma obra em textos de teatro e narrativas, rapper e performer, irá receber o Leão de Prata.