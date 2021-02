Covid-19

Um surto de covid-19 foi detetado numa estrutura residencial de apoio a pessoas idosas (ERPI) de uma fundação em Pias, no concelho de Serpa (Beja), com 45 infetados, a maioria no lar feminino, revelou hoje a instituição.

As infeções foram identificadas nas valências da Fundação Viscondes de Messangil (FVM), que revelou, na sua página na rede social Facebook, ter realizado esta semana 155 testes de rastreio ao novo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 45 tiveram resultado positivo.

Destes, 36 são utentes do Lar Feminino e sete são trabalhadores no mesmo edifício, enquanto os outros dois casos são de funcionários do Edifício Lar São José, onde não foram detetados quaisquer "utentes positivos", pode ler-se na informação.