Actualidade

A atividade na construção deverá crescer cerca de 2,2% este ano, abrandando ligeiramente face aos 2,5% estimados para 2020, com o dinamismo da engenharia civil a compensar a contração prevista na construção residencial pela primeira vez desde 2014.

"Não obstante o ano de 2021 ser ainda um ano marcado pelos efeitos do surto pandémico, com elevado grau de incerteza, à semelhança do observado em 2020, prevê-se que a atividade do setor da construção mantenha uma evolução globalmente positiva", referem as associações dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (AECOPS) em comunicado.

Na edição de janeiro da 'Conjuntura da Construção', as associações referem que o intervalo de previsão aponta para uma taxa de crescimento real do setor "entre 1,2% e 3,2%, o que representa um valor médio de 2,2%, valor ligeiramente inferior ao crescimento de 2,5% estimado para 2020".