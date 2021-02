Angola/Cafunfo

A UNITA, maior partido da oposição angolana, manifestou hoje "profundo desagrado e repulsa" pela retenção de deputados, à entrada de Cafunfo, palco de incidentes e mortes, admitindo avançar para uma "vigília e greve de fome" em sua solidariedade.

Segundo o presidente do grupo parlamentar da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), Liberty Chiyaka, "por ordens superiores", cinco deputados da UNITA e mais dois ativistas estão há três dias retidos a cinco quilómetros da vila mineira de Cafunfo, província de Lunda Norte, no leste do país, "sem se alimentar e fazer a higiene pessoal".

Falando hoje em conferência de imprensa sobre a situação dos deputados e ativistas, que se encontram "privados dos seus direitos básicos" à entrada de Cafunfo, Liberty Chiyaka manifestou "repulsa e máxima insatisfação pelas condições em que os deputados estão submetidos.