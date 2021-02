Actualidade

O futebolista guineense Nanu já teve alta hospitalar e está em repouso, em casa, depois de ter sofrido uma concussão cerebral no jogo com o Belenenses SAD, informou hoje o FC Porto no sítio oficial na Internet.

O clube informa que o jogador, que sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento após um choque com o guarda-redes Kritciuk, e passou a noite no hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, "já foi clinicamente reavaliado", no centro de treinos do Olival.

Ainda na quinta-feira, os campeões nacionais informaram que o defesa, que saiu imobilizado do relvado do Estadio Nacional, em Oeiras, já se encontrava "consciente, estável e orientado no tempo e no espaço", esclarecendo que os exames "realizados no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica".