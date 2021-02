Covid-19

Mais de 100 economistas defendem hoje num artigo de opinião, publicado em vários jornais europeus, a anulação das dívidas públicas detidas pelo Banco Central Europeu (BCE), para fomentar a reconstrução social e ecológica da Europa depois da covid-19.

De acordo com o texto, citado pela agência France-Presse, enquanto o endividamento público aumentou no ano passado para fazer face à pandemia de covid-19 e proteger famílias e empresas, "os cidadãos estão a descobrir, alguns com consternação, que perto de 25% da dívida pública europeia é detida hoje em dia pelo seu banco central".

O documento, publicado em jornais como o Le Monde, El País, Der Freitag, La Libre Belgique ou L'Avvenire foi assinado por vários economistas europeus, entre os quais o francês Thomas Piketty, o português Francisco Louçã (antigo coordenador do BE), o antigo ministro belga Paul Magnette ou o húngaro László Andor, antigo comissário europeu dos assuntos sociais.