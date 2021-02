Actualidade

O Museu da Língua Portuguesa, localizado da cidade brasileira de São Paulo, fechado desde dezembro de 2015, após ser atingido por um grande incêndio que destruiu as instalações, reabrirá no próximo dia 17 de julho, anunciou o governo regional.

"O secretário de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, anunciou a abertura do Museu da Língua Portuguesa para o próximo 17 de julho", informou à Lusa a assessoria de comunicação do governo regional de São Paulo, responsável pelas obras de reconstrução do Museu.

A previsão de reabertura do Museu da Língua Portuguesa no segundo semestre do ano alterou a programação anunciada pelo governo 'paulista' à Lusa, em outubro passado, quando as autoridades locais indicavam que o equipamento cultural deveria reabrir até o final do mês de março.