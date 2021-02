Actualidade

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) criticou hoje as palavras de Sérgio Conceição sobre o árbitro Fábio Veríssimo, que dirigiu o Belenenses SAD-FC Porto (0-0), por serem "ofensas graves à integridade humana e moral".

Segundo a APAF explica em comunicado, "é inadmissível" que "este tipo de palavras e comportamentos em público" sejam consideradas normais no futebol, até porque "a linguagem dos agentes do futebol tem influência direta na sociedade", com maior visibilidade quanto maior o clube.

Para a associação, "a intenção foi clara: ferir o trabalho da arbitragem", com palavras que geraram "o ódio e a irresponsabilidade", pelo que é "urgente começar a medir as consequências das palavras proferidas".