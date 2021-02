Covid-19

A pandemia covid-19 no Reino Unido continua a dar sinais de estar a recuar, tendo sido registadas 1.014 mortes e 19.114 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Governo britânico.

Apesar de o número de mortes notificado hoje ser superior às 915 da véspera, a média dos últimos sete dias está em 987 e o número de infeções desceu dos 20.634 de quinta-feira e dos 29.079 da sexta-feira passada.

Na quarta-feira estavam hospitalizadas 30.508 infetados com covid-19, dos quais 3.628 em cuidados intensivos com ventilador respiratório, mas o número de internados desceu significativamente, face aos 35.466 que estavam em tratamento hospitalar há uma semana.