A maioria (65%) das empresas do setor têxtil e vestuário registaram quebras de faturação superiores a 10% em janeiro, um impacto que se deve estender ao longo do primeiro trimestre, foi hoje anunciado.

"No passado mês de janeiro, 65% das empresas registaram quebras de faturação superiores a 10%, situação que se manterá durante o primeiro trimestre deste ano, de acordo com as expectativas dos empresários, refletindo a quebra de encomendas", indicou, em comunicado, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), citando os resultados de um inquérito aplicado às empresas do setor.

Por sua vez, 30% das empresas reportaram descidas entre 10% e 25% no volume de negócios.