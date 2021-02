Actualidade

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) exigiu hoje que os trabalhadores com contrato individual das empresas municipais possam inscrever-se na ADSE, no âmbito do alargamento do universo de beneficiários que está em curso.

Em comunicado, a Fesap defende que "os trabalhadores com contrato individual de trabalho que desempenham funções em todas a entidades que anteriormente pertenceram ao universo da Administração Pública e que, por um ou outro motivo, viram alterado o seu modelo de gestão, como sejam as empresas municipais, os hospitais, as universidades e respetivos serviços sociais, os institutos politécnicos, entre outras, tenham a possibilidade de se inscreverem na ADSE".

A reivindicação surge na sequência das declarações, na terça-feira, no parlamento, da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que sinalizou que a maioria das empresas municipais ficarão fora da lista de entidades abrangidas.