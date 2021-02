Actualidade

O Conselho de Administração da Galp decidiu antecipar para hoje o início de funções do novo presidente executivo, Andy Brown, que sucede a Carlos Gomes da Silva, comunicou a empresa ao mercado.

"[...] O Conselho de Administração da Galp decidiu antecipar a data de início de funções de Andy Brown para hoje. O Andy irá liderar a estratégia da Galp como empresa integrada de energia, alinhada com a transição para uma economia de baixo carbono", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a petrolífera, a nomeação de Brown como vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva (CEO) vai ser submetida a ratificação pelos acionistas na próxima assembleia-geral.