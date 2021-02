Actualidade

O Tribunal de Castelo Branco absolveu o ex-presidente da Câmara de Castelo Branco de dois crimes de prevaricação de titular de cargo público, em coautoria com dois empresários, um deles o seu pai.

No acórdão de 04 de fevereiro a que a agência Lusa teve acesso, o coletivo de juízes do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco refere que, tendo em atenção as considerações produzidas e as normas legais citadas, "decide absolver os arguidos Luís Manuel dos Santos Correia, Alfredo da Silva Correia e Eugénio Mateus Martins Camelo, estes dois últimos em coautoria, de um crime de prevaricação de titular de cargo político, que vinham acusados".

Decidiu ainda "absolver o arguido Luís Manuel dos Santos Correia, como autor material, de um crime de prevaricação de titular de cargo político" que envolvia outra empresa, com capital social detido em 74% por Joaquim Martins, sogro do arguido.