Covid-19

O número infetados no surto de covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, é de 42 pessoas, metade dos quais utentes e, destas, dez estão internadas, disse hoje à agência Lusa fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a mesma fonte, entre os residentes da Casa do Artista há "21 casos ativos, onze dos quais estão na instituição, devidamente separados dos negativos, e 10 estão internados". Além disso, há 21 casos ativos entre os funcionários, estando estes "a cumprir isolamento nas respetivas casas".

De acordo com a mesma fonte, desde o início do surto, durante o mês de janeiro, já foram registados seis óbitos na Casa do Artista.