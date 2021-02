Actualidade

O ator canadiano Christopher Plummer, com mais de 70 anos de carreira no teatro e no cinema, protagonista de "Música no Coração", morreu hoje aos 91 anos, nos Estados Unidos, revelou a família.

Christopher Plummer começou pelo teatro, sendo elogiada a sua interpretação de textos de Shakeaspeare, e entrou em mais de uma centena de filmes, quase sempre em papéis secundários. Mas ficará ligado à personagem capitão Von Trapp, do filme "Música no Coração" (1965), que interpretou ao lado de Julie Andrews.

De acordo com a Associated Press, Christopher Plummer morreu em casa, no estado de Connecticut.