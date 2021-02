Actualidade

A operadora brasileira Oi, da qual a portuguesa Pharol é acionista, está em negociações exclusivas com o grupo BTG para a venda da sua unidade de fibra ótica, a UPI InfraCo, de acordo com um comunicado divulgado ao mercado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Oi adiantou que "tendo em vista as condições da oferta vinculante para aquisição parcial da UPI InfraCo, apresentada conjuntamente por Globenet Cabos Submarinos S.A., BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e outros fundos de investimento geridos ou controlados por sociedades integrantes do Grupo BTG", a empresa celebrou um acordo "com as proponentes, por um período de tempo limitado", para "negociar exclusivamente".

Este acordo, segundo a Oi, visa "garantir segurança e celeridade" às negociações em curso entre as partes e permitir que, caso sejam "satisfatoriamente finalizadas" a Oi "tenha condições de garantir às proponentes o direito de cobrir ("right to top") outras propostas recebidas no processo competitivo de alienação da UPI InfraCo", integrado no Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial do grupo.