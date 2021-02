Covid-19

Angola ultrapassou os 20.000 casos de covid-19 desde o início da pandemia, após os 34 casos e mais um óbito registados nas últimas 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Numa declaração, Franco Mufinda apontou que houve registo de 34 novos casos e uma morte, acumulando agora 20.030 infeções e 474 mortes pela covid-19, doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Dos novos casos, 26 foram registados na província de Luanda e oito no Huambo, com idades entre os 11 meses e os 59 anos, sendo 21 do sexo masculino e 13 do sexo feminino.