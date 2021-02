Actualidade

O BCP comunicou hoje ao mercado que a sua emissão de 500 milhões de euros de dívida sénior a seis anos conta com uma taxa de juro anual de 1,125% nos primeiros cinco anos.

"A emissão, no montante de Euro500 milhões, terá um prazo de seis anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final de cinco anos, um preço de emissão de 99,879% e uma taxa de juro de 1,125%, ao ano, durante os primeiros cinco anos (correspondente a um spread de 1,55% sobre a taxa mid-swaps de cinco anos)", pode ler-se no comunicado enviado hoje pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a mesma comunicação, no sexto ano "a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 1,55%", mas o banco pode fazer reembolso antecipado ao fim de cinco anos, conforme assinalado no comunicado.