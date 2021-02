Actualidade

O Sporting venceu hoje por 2-0 na visita ao Marítimo, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aumentou para seis pontos a vantagem na liderança do campeonato no final da primeira volta.

Na Madeira, os 'leões' chegaram à vantagem aos nove minutos, por intermédio de Pedro Gonçalves, com o médio a 'bisar' na partida aos 57, num jogo em que o avançado Paulinho foi titular e o defesa João Pereira suplente utilizado.

Com os dois golos de hoje, Pedro Gonçalves reforçou a liderança da lista de melhores marcadores no campeonato, com 14 golos apontados.