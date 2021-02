Angola/Cafunfo

O Bureau Político do MPLA, partido no poder, criticou hoje as vozes que "se levantaram precipitadamente", entre elas a UNITA, maior partido da oposição, para acusar as autoridades de terem cometido "um massacre contra supostos meros manifestantes".

A posição foi expressa numa declaração sobre os últimos acontecimentos ocorridos em Cafunfo, município do Cuango, província da Lunda Norte, onde em 30 de janeiro, um grupo de manifestantes, estimado em 300 pessoas, segundo as autoridades, tentaram invadir uma esquadra, tendo da ação resultado seis mortos, cinco feridos, entre os quais dois oficiais das forças de defesa e segurança, e 16 detidos.

O Bureau Político do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) sublinhou que a abertura democrática desde a eleição do Presidente angolano, João Lourenço, em 2017, "é algo que veio para ficar, que deve ser aprofundada e aperfeiçoada no interesse do país e dos angolanos".