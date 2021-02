Actualidade

O presidente do Boavista queixou-se na sexta-feira de que os 'axadrezados' foram "roubados" pela equipa de arbitragem de Hélder Malheiro na derrota frente ao Gil Vicente (2-1), em encontro da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

"O Boavista foi espoliado, roubado e maltratado. Foi isso que aconteceu. Chegou a altura de pôr o dedo na ferida. São atitudes persecutórias contra o Boavista e é claro e inequívoco que ele esteve cá com o objetivo claro de prejudicar o Boavista", atirou Vítor Murta, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o encontro com os minhotos.

Com dois lances na mira, que resultaram num cartão amarelo mostrado ao médio Angel Gomes e no segundo golo do Gil Vicente, o líder do Boavista apontou que o juiz da associação de Lisboa "não tem qualidade e categoria" para entrar no recinto portuense.