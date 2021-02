Myanmar

O Twitter criticou hoje a ordem do Exército de Myanmar para bloquear o acesso àquela rede social, dias depois do golpe de Estado que depôs o Governo de Aung San Suu Kyi na antiga Birmânia.

"Estamos profundamente preocupados com a ordem para bloquear os serviços de internet", disse hoje um porta-voz do Twitter à agência de notícias France-Presse (AFP), frisando que a medida lesa "o direito a fazer ouvir a sua voz".

Na sexta-feira, a empresa privada norueguesa Telenor, um dos principais operadores de telecomunicações do país, confirmou que as autoridades ordenaram o bloqueio do Twitter e do Instagram, "até nova ordem".