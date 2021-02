Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, informou na sexta-feira o Congresso da sua intenção de retirar os rebeldes iemenitas Huthis da lista de grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Estado.

"Notificámos formalmente o Congresso da intenção do secretário de Estado de anular [a designação]", disse um porta-voz do Departamento de Estado.

Os Huthis tinham sido classificados como grupo terrorista pela administração do Presidente Donald Trump nos últimos dias do seu mandato, uma medida criticada por organizações não-governamentais, que denunciaram o agravamento das dificuldades de assistência no terreno.