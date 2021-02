Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) reúne-se esta semana em formato semi-virtual para debater a estratégia de vacinação da União Europeia (UE) e votar o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que constitui o cerne do Fundo de Recuperação da UE.

Numa altura em que a Comissão Europeia, e em particular a sua presidente, tem sido criticada pela gestão dos contratos e pelo processo de vacinação na UE, Ursula von der Leyen irá debater com os eurodeputados a "estratégia de vacinação" europeia, devendo o hemiciclo manifestar as suas "preocupações sobre os atrasos nas entregas de vacinas, os contratos e a transparência dos dados", segundo a agenda parlamentar.

Durante a discussão - que irá ocorrer na quarta-feira às 09:00 de Bruxelas (08:00 de Lisboa) - a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, irá também tomar a palavra enquanto representante da presidência portuguesa do Conselho da UE.