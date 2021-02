I Liga (1.ª volta)

O Sporting fez uma primeira volta da I Liga portuguesa de futebol quase perfeita e, com apenas seis pontos perdidos e outros tantos de vantagem sobre o FC Porto, está em excelente posição para chegar ao 19.º título.

Com Sporting de Braga e Benfica demasiado 'longe', a nove e 11 pontos, respetivamente, os comandados de Rúben Amorim, do 'alto' da sua invencibilidade, têm tudo para acabar com a maior 'seca' da história do clube, que dura desde 2001/02, quase parecendo que, se não for desta, se calhar, nunca será.

Líderes a meio pela 19.ª vez, os 'leões' só têm no calendário os jogos do campeonato - enquanto o FC Porto está na Liga dos Campeões e na Taça de Portugal - e, com a 'ajuda' da pandemia da covid-19, nem sequer têm os adeptos a atrapalhar.