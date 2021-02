Covid-19

O diretor do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, considerou hoje que este trabalho é um bálsamo para doentes em tempos de pandemia de covid-19.

"A assistência espiritual e religiosa nos hospitais é um bálsamo em tempos de pandemia para os doentes e também para todas as pessoas que habitam o espaço do hospital, os profissionais de saúde, as famílias, os colaboradores, os voluntários, e as pessoas que vão às consultas externas ou fazer exames", afirmou à agência Lusa o padre Paulo Teixeira, de 49 anos e há cinco capelão no CHUSJ.

No caso do CHUSJ, esta equipa tem sete funcionários. Acrescem 150 colaboradores, incluindo 11 ministros não católicos, que foram reduzidos a 12 com presença diária.