A consultora NKC African Economics alertou hoje que a adesão ao Enquadramento Comum definido pelo G20 sobre a dívida também envolve o setor privado, devendo piorar os ratings dos países que queiram adiar os pagamentos.

"O nosso entendimento é que o Enquadramento Comum obriga à participação do setor privado em certos casos, o que se estende às emissões de dívida soberana [Eurobonds]", lê-se numa nota da filial africana da Oxford Economics.

No comentário, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a NKC African Economics salienta que "a proposta de um Enquadramento Comum para o tratamento da dívida pública para além da Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), em novembro do ano passado, propõe uma abordagem comum a todos os credores e o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) em termos de um programa de ajuda às políticas no quadro de um exercício de reestruturação preliminar".