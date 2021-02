Actualidade

O Atelier do Corvo, na categoria de Arquitetura, e Eduardo Batarda, nas Artes Visuais, são os vencedores dos prémios atribuídos pela seção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), anunciou a organização, em comunicado.

A distinção é atribuída a artistas e arquitetos portugueses que, pelo seu trabalho e percurso pessoal, deem "um contributo de excelência para a cultura e a arte", sublinha a AICA, que reuniu na sexta-feira o júri e tomou a decisão "por unanimidade".

O Atelier do Corvo, fundado por Carlos Antunes e Désirée Pedro, localizado em Miranda do Corvo, é destacado pelo júri pela "sua prática singular no campo partilhado entre a arquitetura e as artes plásticas", no qual "procuram refletir e estruturar o pensamento sobre a noção de espaço e a sua relação com o indivíduo e com a experiência estética".