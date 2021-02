Angola/Cafunfo

O presidente da Assembleia Nacional recusou hoje qualquer responsabilidade sobre a missão de cinco deputados da UNITA, maior partido da oposição angolana, retidos à entrada de Cafunfo, província da Lunda Norte, há três dias.

Em comunicado, Fernando da Piedade Dias dos Santos referiu que tomou conhecimento que se encontra na região de Cafunfo um grupo de deputados da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), "em alegadas diligências que não engajam a Assembleia Nacional".

Em causa está um grupo de cinco deputados da bancada parlamentar da UNITA, que se deslocou no dia 03 deste mês a Cafunfo, com o objetivo de manter contacto com as populações daquela região, onde, há uma semana, se registou um confronto entre a polícia e manifestantes, que resultou, de acordo com as autoridades, em seis mortos, cinco feridos e 16 detidos.